Sainte-Adèle: les deux tiers des résidents sont encore sans électricité, dit la mairesse

À Sainte-Adèle dans les Laurentides, les deux tiers des résidents sont toujours sans électricité, trois jours après la tempête qui a secoué la province cette fin de semaine.

• À lire aussi: Tempête violente: des dégâts rarement vus, 133 000 clients toujours sans électricité

«L’hôtel de ville n’a toujours pas d’électricité, si bien que plusieurs sont installés dans le centre communautaire [alimenté par une génératrice] pour faire du télétravail ou recharger leurs téléphones. On n’a toujours pas de douche, malheureusement», a raconté la mairesse de Sainte-Adèle, Michèle Lalonde, en entrevue avec Mario Dumont mardi matin.

Les chemins de la ville sont maintenant traversables, mais la mairesse appelle à la vigilance des citoyens. Elle remarque toutefois une immense solidarité des gens de sa ville pour tout remettre en place. «Tout le monde est là sur le terrain à faire très souvent des quarts de travail de 16 heures consécutives. J’ai vu des travailleurs revenir prendre quelques heures de repos parce qu’ils étaient épuisés», a-t-elle indiqué.

Mme Lalonde déplore toutefois le manque de communication avec Hydro-Québec. «On ne les voit pas», a-t-elle fait remarquer. «Ils nous ont dit que tout le monde devrait être rebranché d’ici la fin de la semaine, mais on ne s’attend pas à avoir du courant avant samedi», a-t-elle ajouté. Elle espère que la caserne de pompiers et l’hôtel de ville retrouveront l’électricité sous peu.