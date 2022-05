Séries de la LNH: l'Avalanche à un gain de la finale de l'Ouest

L’Avalanche du Colorado a envoyé les Blues dans les câbles, lundi, et pouvant en finir avec ses rivaux lors du prochain match de la série ce mercredi à Denver, la formation de l’attaquant Nazem Kadri n’a certes pas envie de retourner à St. Louis.

Ayant fait l’objet de menaces et d’insultes racistes après le troisième duel de cette confrontation de deuxième tour après qu’il heurté le gardien des Blues Jordan Binnington, le joueur d’avant a répliqué à sa façon en réalisant un tour du chapeau dans une victoire de 6 à 3, procurant du même coup une avance de 3 à 1 à son équipe au cours de la série.

La capacité de Kadri à garder son sang-froid symbolise un peu les états d’âme de ses coéquipiers, qui espèrent mener les «Avs» à leur première coupe Stanley depuis le printemps 2001. Il importe d’abord et avant tout de se concentrer sur le jeu, l’action sur la patinoire, et non pas les problèmes à l’extérieur de l’aréna.

«Je voulais réellement me présenter et faire ma marque dans cette partie, particulièrement après ce qui s’est passé. J’ai essayé d’offrir le meilleur, a-t-il déclaré en point de presse. Parfois, vous devez être patient et attendre. J’ai été capable de frapper tôt en deuxième période et le rythme a pu être maintenu, autant individuellement que collectivement. Et réussir cela à l’étranger est super.»

Sauf que les événements des derniers jours semblent avoir attisé la flamme en lui. «Je devine que j’avais besoin un peu d’essence dans le réservoir. Je suis resté fâché pendant les derniers jours, mais c’est ainsi. Là, on a obtenu la victoire et c’est ce que nous voulions.»

Pour sa part, l’entraîneur-chef Jared Bednar a louangé à sa manière le professionnalisme de son protégé.

«Il s’agit du parfait exemple du bien qui défait le mal. Avec ce qui s’était passé, "Naz" a un boulot à effectuer et il est resté en contrôle de lui-même, étant en mesure de performer ainsi en ces circonstances, a-t-il déclaré. Il a affiché beaucoup de caractère et de détermination. C’est un gars incroyable et un jeune homme solide ayant élevé son niveau de jeu au moment le plus propice afin de montrer à tous ce qu’il peut faire.»

Ne pas généraliser

Par ailleurs, Kadri a tenu à ne pas placer tous les partisans des Blues dans le même panier, disant respecter les amateurs de hockey locaux. Il comprend aussi les réactions qu’il peut susciter en tant que joueur d’une équipe adverse.

«Je sais qu’ils me huent, mais c’est ce qu’un partisan fait. Quand vous êtes le club ou le joueur local, vous souhaitez avoir la foule de votre côté et la voir ennuyer l’autre formation, en autant que ce soit à l’intérieur des règles, a-t-il rappelé. Je n’ai aucun problème avec cela et je sais que les paroles ayant été dites ne constituent pas le reflet de chaque amateur de St. Louis. Je comprends cela et je veux que ce soit clair. Mais pour ceux ayant perdu leur temps à écrire de tels messages, bien, je me sens désolé.»

AFP

Les locaux avaient pourtant pris les devants 1-0 dans la rencontre grâce au huitième des séries du Québécois David Perron. Mais, l’Avalanche a inscrit quatre buts en moins de cinq minutes au deuxième vingt pour prendre le contrôle de la rencontre.

Les Blues sont revenus de l’arrière avant la fin du deuxième engagement avec deux buts inscrits lors de supériorités numériques. Nazem Kadri a toutefois complété son tour du chapeau en milieu de troisième période pour redonner une avance de deux buts aux siens. Gabriel Landeskog a ensuite compté dans un filet désert pour sceller l'issue du match.

Outre Kadri et Landeskog, les défenseurs Devon Toews et Erik Johnson ont marqué pour les gagnants. David Perron avec deux, et Pavel Buchnevich sont parvenus à déjouer le gardien de l’Avalanche Darcy Kuemper.

Ce dernier a terminé la rencontre avec 17 arrêts, alors que son vis-à-vis Ville Husso a cédé cinq fois sur 36 tirs.

Le cinquième match de cette série sera disputé mercredi soir à Denver et sera présenté sur les ondes de TVA Sports à compter de 20 heures.

Les Blues à court de solutions?

Les visages étaient bien longs dans le camp des Blues de St. Louis, lundi soir, après leur revers dans le quatrième match de la série les opposant à l’Avalanche du Colorado.

La troupe de l’entraîneur-chef Craig Berube a baissé pavillon au compte de 6 à 3 et tire dorénavant de l’arrière 3 à 1 dans la série du deuxième tour éliminatoire.

«Nous avons été dominés à cinq contre cinq pendant la grande majorité de la partie», a analysé le pilote des Blues en conférence de presse après le plus récent duel.

«Je ne sais pas pourquoi. Ils ont simplement été meilleurs. Ils étaient les premiers sur toutes les rondelles et nous avons perdu beaucoup de nos batailles pour celles-ci», a poursuivi Berube.

Jamais en contrôle

Pourtant les Blues ont amorcé le match en étant les premiers à faire bouger les cordages. Environ cinq minutes après le début des hostilités, David Perron a fait mouche.

C’était d’ailleurs la quatrième fois en autant de matchs contre les «Avs» que St. Louis marquait en premier. Les vainqueurs ont cependant dominé 15 à 3 au chapitre des tirs au but lors du premier tiers de la rencontre de lundi soir.

«Je ne pense pas que nous avons été en contrôle pendant ce match, même si nous avons été les premiers à nous inscrire à la marque, a affirmé Perron. Nous ne les avons pas fait travailler suffisamment fort en défensive. Nous avons réalisé quelques poussées, mais ce n’était pas assez constant pour que nous l’emportions.»

Le Québécois est revenu à la charge en avantage numérique et dans les derniers moments de la deuxième période. Les Blues ont d’ailleurs réduit l’écart à une seule réussite avant le début du dernier tiers, mais l’attaquant Nazem Kadri a complété son tour du chapeau en troisième et a ainsi mis fin aux espoirs des Blues.

«Nous ne pouvions pas permettre ce but, a dit Berube. Cela n'aurait pas dû arriver et cela nous a un peu découragés.»

Du renfort?

Les Blues ne peuvent donc plus se permettre de perdre contre l’Avalanche. Cela pourrait d’ailleurs accélérer le retour au jeu du défenseur Torey Krug.

Ce dernier a recommencé à patiner avec ses coéquipiers lundi match, avant le quatrième duel contre le Colorado. Il avait également effectué des exercices en solitaire la veille.

«C’est bien de le voir sur la patinoire. Il va de mieux en mieux», s’était contenté de dire Berube après l’entraînement des siens.

Krug s’était blessé au bas du corps durant le troisième match de la série de premier tour contre le Wild du Minnesota. En saison régulière, l’arrière de 31 ans a passé en moyenne plus de 20 minutes par partie sur la surface glacée. Il a aussi été le deuxième marqueur chez les défenseurs de son club, malgré le fait qu’il a raté 18 rencontres.

Reste maintenant à voir s’il aura suffisamment récupéré pour être du cinquième match mercredi soir, lorsque la série sera de retour au Ball Arena de Denver.