Trois jours sans électricité à Cap-Santé

Une trentaine de clients étaient toujours privés d’électricité pour une troisième journée, mardi à Cap-Santé, à la suite d’une tempête qui est déjà entrée dans l’histoire des grands phénomènes météorologiques ayant touché le Québec.

Si la majorité des Capsantéens ont manqué d’électricité comme bien d’autres Québécois sur le coup de 18h45 samedi, la plupart ont retrouvé le courant en soirée dimanche.

Mais l’histoire est différente pour certains résidents du Vieux-Chemin, toujours privés d’électricité 72 heures après la montée de lait de Dame nature. Malgré les sautes d’humeur de cette dernière, les personnes rencontrées gardaient le moral.

Le bris d’un arbre sur le terrain de Gilles Frenette a entraîné une réaction en chaîne sur la pittoresque rue.

Photo Martin Lavoie

«C’est un érable de 80 ans sur lequel était relié un poteau d’Hydro-Québec. Quand l’arbre a cassé, ils sont tombés sur un poteau de l’autre côté de la rue», a expliqué M. Frenette.

Mardi midi des fils pendaient toujours. De nouveaux poteaux avaient été plantés et des transformateurs se retrouvaient au sol, attendant d’être installés.

De l’aide du Nouveau-Brunswick

«J’ai vu cinq équipes passer. Les deux premières ont dit n’avaient pas l’équipement nécessaire, la troisième a installé les poteaux et la quatrième les transformateurs», a expliqué Luc Pellerin.

Il a d’ailleurs remarqué qu’il s’agissait de travailleurs du Nouveau-Brunswick, Énergie NB Power ayant en effet envoyé des équipes au Québec devant l’ampleur du défi.

Photo Martin Lavoie

Certains résidents de cette artère, que le Globe and Mail a déjà qualifié d’une des 10 plus belles rues de village du Canada, sont alimentés par les poteaux de la route 138. La maison de M. Pelletier est privée d’électricité, mais son garage est lui connecté au circuit de la 138.

«J’ai installé des rallonges de la maison au garage pour mon réfrigérateur et mon congélateur. Et je peux ainsi recharger le téléphone de ma fille de 13 ans, parce que sinon, c’est la mort», lance en rigolant le bon vivant.

Un colosse s’effondre

Pas très loin, la résidence Francine Brousseau donne sur la falaise. Au plus fort de la tempête, son majestueux chêne s’est brisé et la plus grande partie est tombée en bas de du cap, directement sur les rails du CN. Heureusement, quelqu’un a eu la présence d’esprit d’aviser le 911.

Photo Martin Lavoie

Selon son voisin, Henri Rinfret, l’arbre avait 250 ans. Installé à flanc de falaise, M. Rinfret était aux premières loges pour voir la tempête.

Photo Martin Lavoie

«Je n’avais jamais vu ça. J’ai vu les nuages noirs s’en venir. Et puis les débris ont commencé à frapper contre les fenêtres. Ça a duré 30 minutes, mais le plus fort environ cinq minutes», a-t-il estimé.

Il a sauvé le contenu de son réfrigérateur et de son congélateur en ajoutant régulièrement de la glace.

Selon Hydro-Québec, le service devait être rétabli vers 22h mardi.

Photo courtoisie, Francine Brousseau

L’épicier y goûte

Au-delà de la coupure touchant le Vieux-Chemin, des résidents de Cap-Santé, Portneuf, Pont-Rouge et Saint-Basile ont été privés d’électricité durant une ou deux journées.

Près d’une vingtaine de poteaux ont été rabattus au sol autour du poste Leneuf de Saint-Basile, qui convertit et distribue l’électricité provenant de lignes à haute tension.

Photo Martin Lavoie

C’était le branle-bas de combat mardi vers 11h au Marché Tradition de Saint-Basile, qui avait été privé d’électricité durant 40 heures, pour remettre les aliments congelés et réfrigérés sur les tablettes.

Photo Martin Lavoie

«Sobeys nous a envoyé deux remorques réfrigérées. Mais on a quand même perdu de la viande en raison de la date limite de consommation et des aliments congelés comme des fruits de mer qui ont dégelé», a fait remarquer le propriétaire, Luc Gauthier.

Ce dernier n’en faisait pas un drame malgré les pertes et les longues heures de travail à déménager toute la nourriture vers les remorques et à les ramener sur les tablettes.

Comble de malheur, l’un des quatre moteurs qui devaient assurer la réfrigération de ses tablettes a rendu l’âme devant l’ampleur de la tâche.

M. Gauthier a pu ouvrir en catastrophe durant quatre heures lundi de 14h30 à 18h.

«À part un client récalcitrant, les gens ont été très compréhensifs. J’ai même eu des clients qui se sont proposés pour nous aider. Ça a été très apprécié», a ajouté celui qui doit composer avec la pénurie de main-d’oeuvre.