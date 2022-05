Ultime tour de piste

Cette fois, il jure que c’est bel et bien la dernière fois : Martin Fontaine remisera les costumes du King au terme d’une ultime série de représentations d’Elvis Experience, là où tout a commencé, au Théâtre Capitole de Québec, en décembre, a appris Le Journal.

« J’accroche ma perruque définitivement. Le bonhomme a 57 ans et je suis maintenant commerçant. On a fait une belle run », confie Martin Fontaine, qui exploite depuis 2018 le Memphis Cabaret, à Trois-Rivières.

Les admirateurs de Martin Fontaine se doutaient qu’il retournerait au Capitole depuis qu’une tournée québécoise estivale d’Elvis Experience avait été annoncée. Des concerts étaient prévus à Gatineau, Montréal, Trois-Rivières et Saguenay, mais pas à Québec.

« C’est fou le nombre de personnes qui nous demandaient sur Facebook pourquoi on ne faisait pas Québec et on répondait : ah, c’est comme ça », s’amuse Martin Fontaine.

Or, conviennent MM. Fontaine et Pilote, il était impensable de boucler la boucle ailleurs que sur la scène où les spectacles Elvis Story et Elvis Experience ont été joués plus de 1300 fois depuis 1995. « C’est là où on a tout bâti », indique Martin Fontaine.

Photo d'archives

Émotions en vue

Vingt-sept ans plus tard, le rideau tombera une dernière fois la veille du jour de l’An. Quinze représentations d’Elvis Experience – L’Acte final, dans une version Blue Christmas adaptée au temps des Fêtes, sont à l’affiche du 7 au 31 décembre.

Les émotions promettent d’être vives.

« Pour l’instant, partage le plus célèbre personnificateur d’Elvis au Québec, je suis dans le déni. Je dis que ça va être correct, mais regarde-moi bien aller le 31, je vais avoir le cœur gros. »

Le producteur Jean Pilote, complice depuis les débuts de celui qui est devenu un ami, s’attend aussi à une finale émouvante. « Le 31 décembre, il va se passer quelque chose », affirme celui pour qui ce sera aussi un retour au Capitole, deux ans après avoir vendu toutes ses parts des deux salles de spectacles, de l’hôtel et du restaurant Il Teatro.

Elvis immortel

L’intérêt au Québec pour l’œuvre du King, mort subitement à l’âge de 42 ans, le 16 août 1977, survivra-t-il à la fin des revues musicales que Martin Fontaine avait minutieusement créées ?

Jean Pilote croit que oui, notamment grâce au film biographique Elvis, du cinéaste Baz Luhrmann, qui prendra l’affiche cet été après sa grande première mondiale à Cannes.

« J’ai vu la bande-annonce et ça semble incroyable. Ça va ramener Elvis dans l’actualité pour les jeunes générations », estime-t-il.

Qui sait, ajoute de son côté Martin Fontaine-, peut-être que dans dix ans d’autres artistes voudront suivre ses traces et feront revivre Elvis sur scène ?

« On l’espère, dit-il. Il y a des sujets comme ça qui sont immortels. »

Les billets pour voir Elvis Experience – L’acte final Blue Christmas sont en vente maintenant.

Un peu d’histoire