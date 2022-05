Un petit coup de jeunesse de 33 M$ pour le port de Québec

Le Port de Québec reçoit un coup de pouce de 10,7 M$ du gouvernement provincial pour la mise à niveau et la réfection de quais, un projet qui nécessite un investissement global de 33 M$. Les travaux seront réalisés d’ici 2025.

L’aide financière du gouvernement du Québec sera versée dans le cadre de la vision maritime Avantage Saint-Laurent. L'Administration portuaire de Québec (APQ) y contribue à hauteur de quelque 22 M$.

En tout, l’APQ compte réaliser 14 projets comprenant une dizaine de quais. Les interventions seront réalisées principalement dans les secteurs de l’Estuaire et de l’Anse au Foulon.

Ces quais accueillent des activités industrielles reliées entre autres aux secteurs de la sidérurgie, des mines et de l’agroalimentaire comme le sucre, le sel et les engrais.

«Depuis dix ans, on a mis beaucoup d’argent dans les infrastructures. Aujourd’hui, on est en contrôle de la situation. On a un plan sur 10 ou 15 ans. On investit massivement à chaque année pour garder nos infrastructures en bon état», a souligné Mario Girard, président-directeur général de l’Administration portuaire de Québec.

Plusieurs façades de quai nécessiteront des interventions, a énuméré M. Girard. Des travaux sont également prévus dans le Bassin Louise, à proximité d’Espace 400e.

L’une des orientations de la vision Avantage Saint-Laurent est de doter le fleuve d’installations portuaires modernes et compétitives, a rappelé Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Le secteur maritime est une voix forte de la relance économique et constitue aussi un élément névralgique des chaînes d'approvisionnement», a-t-elle déclaré.

Sur la question du nickel, M. Girard a rappelé qu’il travaillait «déjà avec les gens» du comité indépendant qui a été mandaté en février dernier pour évaluer la qualité de l’air dans la basse-ville et dans le secteur du port de Québec.

«La situation dans Limoilou, c’est vrai que c’est une situation préoccupante. (...) Il y a du nickel dans l’air de Limoilou, mais il y a surtout beaucoup d’autres composantes dans l’air de Limoilou. C’est là-dessus qu’il faut se pencher pour avoir un portrait juste et global de l’ensemble de la situation», a-t-il ajouté.

