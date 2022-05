Maple Leafs: une décision tout à fait naturelle pour Mark Giordano

Aux yeux du défenseur Mark Giordano, un retour avec les Maple Leafs de Toronto est la direction à emprunter, alors qu'il en est à ses dernières saisons dans le hockey professionnel.

L’ancien des Flames de Calgary et du Kraken de Seattle a accepté un contrat de deux ans et 1,6 million $ afin de demeurer dans l’équipe de sa ville de résidence et dans une organisation ayant de réelles chances de remporter la coupe Stanley à court terme. À 39 ans, il souhaite évoluer dans un lieu enrichissant pour lui sur le plan du hockey et sur le plan personnel.

«Je suis rendu à une étape de ma carrière où je veux avoir des chances de gagner. Ainsi, nous avons d'abord pensé au noyau familial. Vu que mes enfants n’auront pas à changer d’école ou d’adresse, c’était la combinaison parfaite», a-t-il expliqué, comme rapporté par le site NHL.com, lundi.

Certes, Giordano a dit avoir apprécié ce qu’il a vu chez les Leafs malgré leur élimination au premier tour des séries contre le Lightning de Tampa Bay. Avec les Auston Matthews, John Tavares, Mitch Marner et autres hockeyeurs de talent, il y a plusieurs raisons de croire que les années à venir seront belles.

«Ayant joué ici avec les gars et selon ma perspective d’être un hockeyeur de cette formation, ce n’est pas difficile de constater qu’il s’agit d’un club n’étant pas loin du statut d’aspirant dans cette ligue, a affirmé celui ayant été acquis par Toronto le 20 mars. Nous avons forcé Tampa Bay à disputer sept rencontres. [...] Ce fut difficile de se faire écarter, mais nous pensons tous que nous avons une équipe proche de l’objectif. Nous savons qu’il faut effectuer ces quelques pas pour y arriver, mais nous croyons en ce groupe, c’est certain.»

Une organisation heureuse

Quant au directeur général, Kyle Dubas, l’enthousiasme était bien palpable.

«Mark est arrivé à la date limite des transactions et a montré sa valeur comme vétéran qui stabilise notre brigade défensive par sa présence, tout en améliorant notre jeu défensif. Il fait tout le nécessaire pour aider le club à gagner et cela inclut des concessions [financières] immenses dans les négociations de contrat.»

Effectivement, pour le principal intéressé, la qualité de vie et le bonheur l'emportent sur d’autres aspects. Et Toronto peut lui offrir le forfait espéré.

«Je suis vraiment béni d’avoir eu cette carrière jusqu’ici et de me retrouver en bonne posture financière, a-t-il admis. Je n’étais pas préoccupé par des pourparlers compliqués. Je voulais rester ici. J’aime l’équipe et je ferai tout ce qu’il faut pour permettre à l’équipe d’avancer.»