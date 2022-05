Amy Schumer à Montréal en juillet

Amy Schumer, Jimmy Carr et Rick Mercer débarqueront à Montréal cet été pour souligner le 40e anniversaire du festival Just for Laughs.

Visiblement, Just for Laughs s’apprête à faire un retour en force, après une absence de deux années. Ces noms s’ajoutent aujourd’hui à ceux de Chelsea Handler, Kevin Hart, John Mulaney et autres Russell Peters, dévoilés récemment.

Amy Schumer déridera donc la Salle Wilfrid-Pelletier dans le cadre de son nouveau spectacle, Whore. L’humoriste et actrice américaine reprend ainsi la route pour une première tournée en plus de quatre ans.

Jimmy Carr se produira sur cette même scène, y emmenant son Terribly Funny pour la première fois à Montréal. De son côté Rick Mercer pilotera le Comedy Night in Canada quelques rues plus loin, à l’Olympia.

Parmi les nouveaux noms annoncés aujourd’hui, soulignons également la venue de Rhys Nicholson (Drag Race Down Under), Fortune Feimster (The Mindy Project), Ashley Hesseltine et Rayna Greenberg (Girls Gotta Eat), Maria Bamford (BoJack Horseman) et Jimmy O. Yang (Crazy Rich Asians).