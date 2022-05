D'ANJOU, Annette Boulay



Au CHSLD de St-Flavien, le 22 mai 2022, à l'âge de 98 ans, est décédée madame Annette Boulay, épouse de feu monsieur Gérard D'Anjou. Elle était la fille de feu Alphonse Boulay et feu Hedwina Normand. Elle demeurait à St-Agapit. Elle est allée rejoindre son époux Gérard, son fils Pierre et sa petite-fille Anne-Marie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pauline (Léon Genest), Guy (Francine Dubois), Gilles (feu Sylvie Jobin), Madeleine (feu Réal Doré) (Gaston Paradis), Rodrigue (Patricia Demers), Monique (Pierre Girard), Louise (Donald Asselin), Christine (Claude Béland), Martin (Manon Cliche); ses 17 petits-enfants, ses 18 arrière-petits-enfants et 5 arrière-arrière-petits-enfants; son demi-frère Claude Carrier (Johanne Lamarre). Elle est partie rejoindre ses frères et sœurs : Antonio, Alphonse, Louis-Philippe, Laurier, Violette, Arthur, Marie-Rose, Henri, Thomas, Jean-Marie, Imelda; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille D'Anjou : Cécile (feu Philippe Carrier), Jeanne-D'Arc (Poirier), Joseph (Esther Perron), Rita, Soeur de la charité de Québec, Fernande (feu Louis Dostie), Jean-Paul. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille D'Anjou : Élise (feu André Vallerand), Marthe (feu Léopold Dubé), Rolland (feu Laurie Gravel), Madeleine, s.c.i.m., Esther Perron (feu Joseph D'Anjou). Sincères remerciements au personnel de la résidence Au Cœur du bonheur, de l'Hôtel-Dieu de Lévis et du CHSLD de St-Flavien pour les bons soins prodigués à notre mère. La famille vous accueillera aule vendredi 27 mai 2022 de 19h à 21h30.où la famille recevra les condoléances à compter de 9h30 à l'église. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 1434, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 500, Montréal Qc H3G 1R4.