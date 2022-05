Bilan: l’avenir s’annonce prometteur pour l’Océanic

RIMOUSKI-L’avenir de l’Océanic de Rimouski s’annonce prometteur avec une vingtaine de joueurs de l’alignement qui a surpris les Sea Dogs de Saint-John admissibles à un retour l’an prochain, sans oublier les Jules Boilard et Liam Jacques qui ont connu des séries du tonnerre avec les Cantonniers de Magog.

À cela s’ajoutent 19 choix au repêchage de 2022, dont un en première ronde, trois en 2e ronde et trois au 3e tour. « On va garder les meilleurs, et ce n’est pas seulement une question de talent. On veut des bonnes personnes. Des jeunes « coachables » qui veulent apprendre et qui sont prêts à mettre les efforts requis parce que nous sommes exigeants. Ça nous donne aussi de la marge de manœuvre. Ça me surprendrait qu’on parle 19 fois au prochain repêchage. On pourrait échanger des choix contre un joueur », a expliqué le directeur-gérant et entraîneur-chef, Serge Beausoleil.

Aux partisans, Serge Beausoleil a mentionné qu’ils pouvaient s’attendre à une continuité des séries pour la prochaine saison. « Nous avons pris des décisions audacieuses en laissant partir des gars comme Tyson Hinds et Jérémie Biakabutuka, mais nous en récolterons les fruits au cours des prochaines années. L’an prochain, nous aurons trois défenseurs de 19 ans (Frédéric Brunet, Mathis Gauthier et Simon Maltais) qui ont beaucoup progressé en deuxième moitié de saison, sans oublier Mathis Aguilar et Charles Côté qui ont acquis beaucoup d’expérience à 17 ans », a analysé le pilote rimouskois.

Vers la Coupe Memorial de 2025

Si l’Océanic entame un cycle de performance dès l’an prochain, l’objectif est de rester au sommet jusqu’en 2025 alors que Rimouski tentera d’obtenir la Coupe Memorial. Tout a été pensé à cette fin. « Il n’est pas question de nous départir de nos trois choix de première ronde de 2023. Nous allons repartir un cycle à l’intérieur de notre cycle pour remplacer nos 18 ans actuels que nous ne pourrons pas tous garder comme 20 ans dans deux ans », a précisé Serge Beausoleil, qui se dit flatté par les rumeurs circulant à son endroit pour graduer chez les pros. « Je ne cherche pas de job. Je ne tente pas de me vendre. Je suis très bien à Rimouski ».

Un 20 ans s’en vient

Sans vouloir donner plus de détails, Serge Beausoleil a confirmé que l’acquisition d’un joueur de 20 ans serait confirmée au prochain repêchage. Les attaquants Luka Verreault, William Dumoulin et Alex Drover sont les autres candidats à l’un des trois postes de 20 ans.

Même si Serge Beausoleil refuse de le confirmer, il semble logique que l’Océanic pourrait tenter de troquer l’un de ses deux gardiens Patrick Hamrla et Gabriel Robert qui auront tous deux 19 ans l’an prochain. On voudra sûrement faire une place au choix de première ronde Kyle Hagen ou au talent local Cédric Massé qui a fait belle impression l’hiver dernier avec les Albatros de Rivière-du-Loup.