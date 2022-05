L’anglo à la boulangerie française de Westmount s’explique

La Québécoise anglophone à l’origine du boycottage viral d’un boulanger de Montréal, qui aurait refusé de servir des clientes en anglais, affirme n’avoir «aucun regret» au lendemain de la controverse qu’elle a créée.

«Je me suis dit “Oh my god” quand c’est arrivé. J’étais triste de voir qu’il refuse de servir en anglais à Montréal. Je n’avais jamais vu ça dans ma Belle Province avant», déplore Elaine Dubow Harris, parfaitement bilingue.

Francis Pilon / JdeM

Cette résidente de Westmount a voulu donner sa version des faits après avoir lu dans le Journal le témoignage de Jérôme Moutonnet, propriétaire de la boulangerie Brioche Dorée.

Ce dernier a accusé lundi Elaine Dubow Harris de mener une campagne de salissage sur les réseaux sociaux contre son commerce après avoir dit une seule phrase dans la langue de Molière à une cliente anglophone.

Joël Lemay / Agence QMI

Une «vraie Québécoise»

«La vérité, c’est que je suis allée dans son commerce avec des amis qui parlent seulement anglais. Il a refusé de parler dans leur langue. Je lui ai demandé poliment pourquoi? Il m’a répondu que c’était “son pays, et qu’ici, on parle français ”» raconte Mme Dubow Harris, toujours sous le choc.

La Montréalaise s’est ensuite dite outrée par ce commentaire.

«Lui, il est Français de France. Moi, je suis une vraie Québécoise née ici. Je parle les deux langues sans problème. Ma grand-mère est une francophone née au Québec en 1892», rétorque-t-elle, en buvant son thé glacé.

Elaine Dubow Harris a finalement averti le boulanger qu’il allait perdre sa clientèle anglophone de Westmount, s’il refusait ainsi de parler dans la langue de Shakespeare. «Il m’a dit qu’il ne s’en souciait pas et qu’il n’avait pas besoin d’eux», soupire celle qui a vécu durant plus de 30 ans aux États-Unis.

Virale, malgré elle

La résidente de Westmount a aussitôt décidé d’envoyer à 35 amis un courriel ayant pour objet «La loi 96 m’a frappé en plein visage aujourd’hui!»

Dans ce texte relayé et devenu viral sur les réseaux sociaux, la dame appelait carrément au boycottage de la boulangerie Brioche Dorée. «C’était hors de mon contrôle, j’ai reçu tellement de messages. C’était partout sur Instagram et sur Facebook. Je ne comprenais pas», soutient la Montréalaise.

Mais regrette-t-elle d’avoir ainsi instrumentalisé la loi 96? «Non, pas du tout. Tout ce qui se passe maintenant avec cette histoire me confirme que j’ai eu raison de le faire», répond sans hésitation Mme Dubow Harris, qui ne retournera «plus jamais» dans cette boulangerie de Westmount.

Manque de politesse

Contacté à ce sujet, le propriétaire de la Brioche Dorée se défend et affirme que personne n’a «à imposer la langue dans laquelle il sert ses clients».

«Tant pis si je perds ma clientèle en anglais. Depuis la controverse, j’ai des gens de partout à Montréal qui viennent me soutenir. L’enjeu ici, ce n’est pas une histoire de langue, mais de politesse», explique Jérôme Moutonnet, dénonçant l’attitude de l’anglophone.

Joël Lemay / Agence QMI

Rappelons qu’en vertu de la loi 101, une entreprise québécoise comme la Brioche Dorée n’a pas l’obligation de servir sa clientèle en anglais.