Charest: dans quelle équipe jouait-il en 2008?

À chaque élection, les partis politiques font un «post-mortem». Celui de l’équipe québécoise du Parti conservateur du Canada, après la campagne de 2008, nous donne une bonne idée de la façon dont Jean Charest (qui était premier ministre du Québec) était perçu dans l’entourage de Stephen Harper.

Dans la version préliminaire du rapport postélectoral, on peut lire: «Au début de la troisième semaine [...] les ministres provinciaux se sont faits plus présents et Jean Charest est venu dire en personne que le déséquilibre fiscal n’était pas réglé. Le vent a tourné d’un seul coup contre nous. À partir de ce jour, le Bloc est [...] devenu la voix du consensus québécois.»

Les attaques

Dans leurs notes, les stratèges se demandent: «Dans quelle équipe Jean Charest joue-t-il à la fin?»

Ils mentionnent que «personne ne s’attendait à ce que le gouvernement du Québec s’invite à ce point dans une campagne fédérale. Les attaques du premier ministre du Québec et de ses ministres ont été nombreuses, mais surtout inattendues. En tout, l’équipe libérale provinciale s’en est prise à nous à 14 reprises en campagne».

Pour les membres de l’entourage de Stephen Harper, les sorties de Jean Charest et de son équipe ont eu un impact dans la campagne: «Ces attaques ont eu pour effet de nous désarmer sur plusieurs enjeux majeurs – déséquilibre fiscal, jeunes contrevenants, culture – et ont objectivement aidé le Bloc.»

Il serait exagéré de dire que M. Charest est le seul responsable des déboires des conservateurs en 2008. Au début de la campagne, les conservateurs disaient: «Le vent nous soufflait dans le dos. On pouvait espérer gagner de 10 à 30 sièges.»

Cependant, le vent a arrêté de souffler en milieu de campagne.

L’annonce sur la culture et celle sur les jeunes contrevenants ont fait mal. Même les organisateurs disent dans leur rapport que «tout a dérapé» à ce moment. De plus, ils pensent que «l’annonce des jeunes contrevenants a joué comme un détonateur identitaire».

Membre de la famille

Avant l’élection provinciale de 2008, Stephen Harper a choisi de faire un événement dans la circonscription du chef de l’ADQ, Mario Dumont. Cette visite à Rivière-du-Loup a créé un froid entre le PCC et le PLQ.

Malgré tout, avant la campagne, Jean Charest n’était pas vu comme un «adversaire reconnu» par les instances conservatrices. Ainsi, selon les responsables de la campagne au Québec, les attaques de M. Charest ont fait en sorte qu'il était «plutôt difficile de répondre de manière convaincante à l’attaque d’un allié».

La perception des stratèges conservateurs en 2008 est également présente chez des membres en 2022. Malheureusement pour lui, Jean Charest devra probablement encore une fois démontrer, ce soir lors du débat à Laval, qu’il a toujours fait partie de la famille conservatrice.