CARRIER, Madeleine Brulotte



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 17 mai 2022, à l'aube de ses 100 ans, est décédée madame Madeleine Brulotte, épouse de feu Jean-Luc Carrier, fille de feu Arthur Brulotte et de feu Odila Gosselin. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Lise (Jean Chamberland), Paul-André (Carole Demers), Monique (Giuseppe Piccoli), Michel (Réjane Daigle), Claire (François Bilodeau), Christiane et Renée (Daniel Ouimet); ses petits-enfants : Eve-Marie (Jean-François Moniz), Amélie (François Simard), Sara-Juliette (Julien Bérubé), Mélanie (Vincent Boulet), Gaëlle (Stéphane Thibeault), Riccardo (Marie-Josée Rheault), Marie-Noël, Josée (Francis Lauzon), Cristina, Alexandre, Catherine (Ajoy Chokrobarty), Odile (Francis Gagnon), Éloi, Grégoire (Marianie Tô-Landry), Olivia (Francis Desroches-Legault), Boris (Vanica Mathieu) et Marion; ses arrière-petits-enfants : Alexis, Anya, Heidi, Maïté, Florent, Liliane, Sidney, Charles, Philibert, Siméon, Ulysse, Eve, Thalie et Solange. Elle était la soeur de feu François-Xavier (feu Gilberte Létourneau), feu Gérardine (feu Henri Blouin), feu Soeur Bernadette, o.s.u., feu Soeur Jeanne-d'Arc, o.s.u., feu l'abbé Robert Brulotte, feu Louis-Albert (feu Rita Létourneau), feu Charles-Antoine (Henriette Fournier) et de feu Adrienne (feu Benoît Carrier). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Carrier, plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de la résidence Les Marronniers de Lévis, des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis et du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis pour tous les bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Paroisse Saint-Joseph-de-Lévis. La famille vous accueillera aule jeudi 26 mai de 19 h à 21 h 30 et le vendredi 27 mai à compter de 9 h.