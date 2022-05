Francos: des concerts gratuits d’Émile Bilodeau, Louis-Jean Cormier et Koriass

Les Montréalais sont impatients de revoir des spectacles à la place des Festivals et, à n’en pas douter, la programmation extérieure des 33es Francos de Montréal les fera vibrer avec des concerts d’Émile Bilodeau, Louis-Jean Cormier, Koriass et bien d'autres.

En tout, ce sont 120 rendez-vous gratuits qui ont été dévoilés mercredi, de quoi faire oublier les deux dernières années pandémiques. Bas les masques et vive les foules denses ayant l’esprit à la fête!

Les prochaines Francos, qui s’amorcent dans deux semaines, misent sur une belle diversité de sons, faisant autant la part belle aux monuments qu’aux artistes émergents prêts à briller sur les scènes extérieures.

Du 10 au 18 juin, ça se passera donc en français dans le Quartier des spectacles, mais nos oreilles seront grandes ouvertes pour entendre et célébrer les langues des Premières Nations. Et finies les restrictions sanitaires, ce qui fait dire au grand manitou de la programmation, Laurent Saulnier, «que ce sera comme si on était en 2019!»

PHOTO COURTOISIE

On retrouvera en plein air Koriass (10 juin), Luc De Larochellière (10 juin), France D’Amour (11 juin), Souldia (11 juin), Jacques Michel (12 juin), Émile Bilodeau et ses invités des communautés autochtones Elisapie, Maten, Laura Niquay et Scott-Pien Picard (13 juin), Laurence Jalbert (13 juin), Luce Dufault (14 juin), Hubert Lenoir (14 juin), Corneille (15 juin), Édith Butler (15 juin), Juliette Armanet (16 juin), Les Hay Babies (16 juin), Louis-Jean Cormier (17 juin), Diane Tell (17 juin) ainsi qu’Ariane Roy, Thiery Larose et Lou-Adriane Cassidy (18 juin).

Parmi les autres événements incontournables, il ne faudra pas manquer la réunion de Loud Lary Ajust, le groupe de hip-hop de Loud, Lary Kidd et Ajust (18 juin).

«On est sur une édition qui essaie de faire un "best of" des trois dernières années ou presque», a dit Laurent Saulnier en entrevue avec l’Agence QMI. Il est plus que ravi du retour à la normale après deux années de pause forcée, outre quelques concerts présentés en septembre dernier sans les artistes internationaux.

Le fait que Jacques Michel monte sur scène aux Francos est aussi matière à réjouissances selon M. Saulnier. «C’est probablement le vétéran de toute la programmation. J’aime l’idée qu’on puisse programmer en extérieur des artistes qui ont 20 ans et d’autres qui ont 80 ans, comme Jacques Michel. Il a tellement un répertoire riche.»

Hommage à l’œuvre de Karim Ouellet

Le 12 juin, sur la place des Festivals, on célébrera par ailleurs l’œuvre du regretté Karim Ouellet, décédé en janvier dernier, dans le cadre du concert événement «Bye Bye Bye Karim: la veillée des ami.e.s». Sa sœur Sarahmée, initiatrice du projet, a réuni pour l’occasion les voix d’Alaclair Ensemble, Claude Bégin, Fanny Bloom, Klô Pelgag, La Bronze, Hubert Lenoir, Ariane Moffatt et Valaire.

La liste de tous les artistes qui vont se mettre en mode festival est longue, très longue, si bien qu’on ne peut ici qu’ajouter quelques noms, comme Bronswick, Alex Burger, Calamine, Caracol, Florence K et Amélie Veille.

Spectacles payants

De son côté, la programmation payante comprend des prestations de 2Frères, Eddy de Pretto, Marc Dupré, Gros Mené, Pierre Lapointe, Salomé Leclerc, Lynda Lemay, Clara Luciani, Catherine Major, Andréanne A. Malette, MC Solaar, Patrice Michaud, Ariane Moffatt, Peter Peter, Damien Robitaille, Yann Tiersen et Yseult.