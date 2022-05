La démocratie devenue épouvantail

Les libéraux de Philippe Couillard avaient misé sur la peur d’un référendum pour ravir le pouvoir aux péquistes de Pauline Marois.

C’est tout de même bizarre d’avoir peur de poser des questions par voie démocratique sur ce que les Québécois pourraient souhaiter.

Même l’idée d’un référendum d’initiative populaire, mise de l’avant par Bernard Drainville, quelques mois auparavant, avait rapidement été balayée.

On aurait pu croire qu’une dizaine d’années plus tard, les mentalités auraient évolué et qu’un processus référendaire n’a plus rien d’effrayant. Malheureusement, plusieurs citoyens le voient encore comme un épouvantail qui peut déstabiliser la société.

Ceux-ci préfèrent laisser les partis politiques gouverner par sondages accréditant leur thèse sans qu’il y ait place à la réflexion et au débat démocratique.

L’autonomiste timoré

Le premier ministre François Legault s’est avéré, au cours des derniers mois, la risée du gouvernement fédéral qui a mis au rebut toutes les demandes de pouvoir accru pour le Québec dans différents domaines.

Le premier ministre Justin Trudeau pousse l’irrespect jusqu’à faire la sourde oreille aux demandes d’augmentation des transferts en santé tout en voulant établir des normes canadiennes dans ce domaine qui pourtant relève des provinces.

Il n’a pas lésiné avec le pouvoir de dépenser du fédéral qui asservit encore plus le peuple québécois.

Confrontés à cette réalité, les caquistes préfèrent la soumission béate à la mobilisation de la société québécoise.

Faire pression

Si François Legault veut se montrer sérieux, il devrait initier quelques référendums sur les pouvoirs qu’il veut récupérer d’Ottawa et sur les grandes préoccupations sociales qui secouent le Québec.

Les transferts en santé, le contrôle de l’immigration, le statut constitutionnel du Québec, l’abolition de la monarchie, la responsabilité complète en matière d’enseignement supérieur, entre autres, pourraient faire l’objet de référendums et permettre à Québec d’imposer ses choix.

Mais cela prend du courage et de l’écoute de sa population ! En a-t-il ?