L'Alliance de Montréal: le commissaire se cherche un billet...

HAMILTON - Maintenant que le tout premier match de l’histoire de l’Alliance est chose du passé, l’heure est venue de se tourner vers la grande ouverture de l’équipe à domicile qui aura lieu, dimanche, à l’Auditorium de Verdun.

Déjà, il a été annoncé que la partie sera disputée à guichets fermés, soit devant 3700 spectateurs. Au grand plaisir du commissaire de la Ligue élite canadienne de basketball, Mike Morreale, qui était d’ailleurs présent au FirstOntario Centre, mercredi soir, à Hamilton.

«Je serai aussi à l’ouverture à Verdun, dimanche, mais j’ai entendu dire qu’il n’y avait plus de billets disponibles. Je devrai me trouver un siège», a blagué Morreale, mercredi soir à Hamilton, lorsque rencontrée en marge du match entre l’Alliance et les Honey Badgers.

«L’équipe n’a pas encore joué une partie à Montréal, mais on sent déjà un engouement et de l’excitation. Annie [Larouche], Joel [Anthony] et Vincent [Lavandier] ont tous fait un travail fantastique et c’est maintenant aux joueurs de prendre le relais», a ajouté le commissaire en félicitant, dans l’ordre, la vice-présidente aux opérations, le directeur général et l’entraîneur-chef du club montréalais.

Party en vue à Verdun

Le match à Hamilton a certainement pu donner un avant-goût de ce à quoi peuvent s’attendre les spectateurs de Verdun sur le terrain, mais sans être chauvin, on imagine que la fête sera plus grandiose. Le groupe Avenue Inn, qui est originaire de Niagara, s’occupait du spectacle d’avant-match dans le hall d’entrée du FirstOntario Centre, mais peu de partisans semblaient s’en préoccuper.

«À chaque match, on va avoir une terrasse sur le côté de l’auditorium, il y a aura de la musique et des "food trucks", a pour sa part annoncé Annie Larouche, vice-présidente des opérations de l’Alliance. Ce qu’on veut, c’est inviter les gens à arriver plus tôt et manger plus tôt, même si nous aurons des concessions.

«Le basketball offre un rythme très rapide, tu clignes des yeux et tu as manqué quelque chose. Donc, on ne veut pas que les spectateurs attendent en ligne aux concessions alimentaires. On souhaite créer une atmosphère avant même que les gens mettent les pieds dans l’auditorium.»

Un rappeur chez les visiteurs?

À propos, Annie Larouche n’a pas fait le voyage à Hamilton : elle avait trop de trucs à finaliser. Ça promet!

Même les visiteurs, les Shooting Stars de Scarborough, pourraient compter dans leur formation sur le rappeur J. Cole... Sa venue reste toutefois à confirmer. Après tout, Scarborough n’aura droit qu’à 10 joueurs en uniforme.