LECB : des fins de match particulières

À lui seul, le règlement «Elam Ending», qui rend les fins de match beaucoup plus trépidantes, vient appuyer l’une des principales missions de la Ligue élite canadienne de basketball (LECB) : offrir un bon spectacle. C’est ce à quoi peuvent s’attendre les nouveaux partisans de l’Alliance, club montréalais qui entamera la première saison de son histoire, mercredi soir à Hamilton, face aux Honey Badgers.

• À lire aussi: Alliance de Montréal : des joueurs à surveiller...

• À lire aussi: L’Alliance nomme ses capitaines

Chaque partie se termine donc par un panier gagnant, non par de multiples fautes, les sempiternelles lancers francs et un joueur écoulant tranquillement les dernières secondes au cadran. La NBA a également effleuré le concept lors des trois dernières années, mais seulement pour son match des étoiles.

«C’est une bonne règle, surtout quand tu es en train de gagner ou quand c’est serré, vient commenter le joueur montréalais Kemy Ossé, en riant, lui qui a vécu l’expérience dans l’uniforme des Rattlers de la Saskatchewan, l’an dernier, dans la LECB. Mais plus sérieusement, c’est vraiment différent et c’est vraiment bien quand tu deviens habitué.»

Pour résumer cette règle implantée dans la LECB en 2020, notons d’abord que le chrono disparaît pour les quatre dernières minutes de la rencontre. Dès l’arrêt de jeu suivant, le pointage sert alors à déterminer la marque à atteindre pour remporter la partie en ajoutant neuf points au score le plus élevé.

À titre d’exemple, l’Alliance mène 90 à 85 à ce moment du match contre un adversaire quelconque. Il est donc établi que la première équipe à atteindre les 99 points gagnera le match.

Éviter les revirements

Au cours d’un match préparatoire perdu face aux Blackjacks d’Ottawa le week-end dernier, l’inexpérience de certains joueurs de l’Alliance ont causé rapidement la perte de l’équipe.

«Il faut savoir comment jouer dans l’Elam. Il faut que tu exécutes, que tu évites les revirements et tu dois t’assurer de marquer des paniers, surtout si tu es en train de perdre», a ajouté Ossé.

«Pour ce match préparatoire, il y a juste vraiment Kemy qui savait quoi faire, a estimé Hernst Laroche, à propos de ces fins de match particulières. On jouait trop vite. Maintenant, on sait qu’il faut prendre de bonnes décisions et seulement des bons tirs.»

Une marque de commerce

Même l’entraîneur-chef de l’Alliance Vincent Lavandier, qui a œuvré en Europe avant de faire le saut avec la formation montréalaise, apprend aussi à manœuvrer avec l’Elam Ending.

«C’est une super expérience pour moi, a dit l'entraîneur français. J’ai regardé des matchs [de la LECB] et l’attitude des entraîneurs pendant cette période-là. C’était assez marrant. On va découvrir tout ça, mais j’ai déjà bien réfléchi sur la façon de gérer ces fins de match et aussi la période qui précède les quatre dernières minutes. Il faut des joueurs avec certaines qualités pour gérer le tout, mais également des joueurs pas trop fatigués.»

«C’est une marque de fabrique de la ligue, c’est la seule ligue au monde à le faire et c’est bien joué au niveau marketing», a résumé Lavandier.

La LECB en 10 points

Photo Agence QMI, BENOÎT RIOUX