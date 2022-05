Les Cowboys Fringants, Marie-Mai et Cage The Elephant à Festivent

Festivent soulignera son retour à son format habituel pré-pandémique, à Lévis, au mois d’août, en accueillant au parc Champigny les vedettes québécoises Les Cowboys Fringants et Marie-Mai de même que le groupe rock américain Cage The Elephant.

C’est un autre groupe rock américain, Young The Giant, qui aura le mandat de lancer les festivités, le 3 août. Cage The Elephant (4 août), Marie-Mai (5 août), avec Claudia Bouvette et La Zarra comme artistes invitées, et les Cowboys Fringants (7 août) suivront sur la scène Loto-Québec.

La tête d’affiche de la soirée du 6 août n’a pas été dévoilée.

Salebarbes, Sara Dufour, Klô Pelgag. Sophia Bel, Elliot Maginot et Pelch seront aussi en action sur la scène principale.

Photo Stevens LeBlanc

Le nombre de concerts a été haussé puisque deux premières parties, et non plus seulement une, précèderont la prestation de l’artiste vedette de chaque soirée.

Maintenant déposée sur les terrains du Juvénat Notre-Dame, la scène Hydro-Québec verra notamment défiler Kaïn, 83, Souldia, Paul et Émilie Daraîche, Annie Blanchard, Geneviève Jodoin, France D’Amour et Léa Jarry.

Le prix des passeports a été fixé à 69,99 $. Un rabais de 30 % sera consenti jusqu’au 29 mai. La réduction passera ensuite à 15 %, entre le 30 mai et le 26 juin, avant de revenir au prix régulier.