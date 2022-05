L’ex-combattant de la UFC accusé de meurtre au 2e degré

L’homme qui aurait poignardé un individu qui aurait voulu le braquer à domicile à Laval, mardi, n’aurait finalement pas agi en légitime défense.

• À lire aussi: Laval: un couple sera accusé de meurtre

L’ex-combattant en arts martiaux mixtes, Icho Larenas est accusé de meurtre au deuxième degré. Sa conjointe accusée de complicité après les faits.

La maison à l’intérieur de laquelle le braquage à domicile a été commis est détenue par une compagnie à numéro qui appartient à l’un des plus importants courtiers immobiliers de Laval. Elle était louée par Icho Larenas et sa conjointe depuis quelques mois.

Originaire de l’Argentine, l’homme de 42 ans avait plaidé coupable en 2000 à une accusation de voies de fait causant des lésions sur un client, alors qu’il était portier au bar Le Dagobert, à Québec.

Larenas, un colosse de 6 pi 3 po et 250 lb, a livré 12 combats professionnels en carrière en arts martiaux mixtes, cumulant une fiche de six victoires et six défaites.

Plus de détails suivront...