Liberté d’expression: le Bloc lance un colloque en juin

Un colloque pour faire le point sur la liberté d’expression au Québec se tiendra le 4 juin prochain à Montréal sous l’initiative du Bloc québécois.

Sous le thème «Liberté: sous conditions?», le parti souhaite examiner les impacts de la liberté d’expression dans le débat public et les universités.

«Depuis des années, on constate que les atteintes à la liberté d’expression se multiplient, tant dans la sphère publique que sur les médias sociaux, ainsi que dans l’enseignement universitaire. Ces signaux sont alarmants et on ne peut les ignorer», a déclaré mercredi par communiqué le chef bloquiste Yves-François Blanchet.

Joël Lemay / Agence QMI

Organisé au Marché Bonsecours, le public pourra assister à des conférences de plusieurs invités comme Mathieu Bock-Côté et Joseph Facal, ainsi qu’à un panel de discussion avec différents intervenants.

«La désinformation; les pressions exercées sur les médias et leurs représentants; culture de l’effacement (cancel culture); l’intolérance envers l’expression d’opinions contraires ou d’opinions tout court; les menaces mêmes, qui foisonnent sur les médias sociaux: tout cela nuit au débat public et incidemment, à la démocratie», a avancé Martin Champoux, porte-parole du Bloc en matière de Laïcité, vivre ensemble et valeurs québécoises.