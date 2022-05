Malaise au sein du nouveau gouvernement français, un ministre accusé de viols

Il règne comme un malaise au sommet de l'État en France, empêtré dans une affaire visant un ministre handicapé du tout nouveau gouvernement accusé de viols et dont des associations féministes réclament la démission.

L'affaire, révélée samedi, éclabousse un gouvernement mis en place seulement vendredi par le président réélu Emmanuel Macron et qui doit se mettre en ordre de bataille en vue d'élections législatives à la mi-juin.

Il doit aussi plancher « en urgence » sur une série de mesures visant à soulager le portefeuille des Français mis à mal par une inflation galopante.

Mais voilà qu'à peine formé, le gouvernement d'Elisabeth Borne, la Première ministre, s'est retrouvé aux prises avec cette affaire, qui pour les uns met en jeu le respect de la présomption d'innocence et pour les autres celui de la parole des femmes.

Pour l'heure, Emmanuel Macron n'a publiquement soufflé mot sur le cas de ce ministre, Damien Abad, chargé des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, et qui est accusé par deux femmes de viols en 2010 et 2011. Deux plaintes ont été classées sans suite.

Mais alors qu'il a promis la « tolérance zéro » en matière de violences faites aux femmes, le président français laisse planer une certaine ambiguïté sur la ligne officielle.

D'autant qu'il existe un précédent: l'actuel ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, avait aussi été visé par une plainte pour viol, classée sans suite dans un premier temps, puis relancée et pour laquelle le parquet a requis un non-lieu début 2022.

Des responsables et la presse française s'interrogent aussi sur qui savait quoi au sommet de l'État au moment de sa nomination.

« Qu'on ne me dise pas que quand on nomme un ministre qui a eu ce genre d'article, la Première ministre, le président de la République ne sont pas au courant », s'est écrié mercredi un haut responsable de l'opposition de droite Bruno Retailleau.

La Première ministre a assuré n'en avoir pris connaissance que samedi dernier au moment de la parution d'un article du média en ligne Médiapart qui a rapporté les témoignages de deux femmes. Des informations de presse ont fait état cependant de courriels envoyés dès vendredi au gouvernement.

« Ça pollue »

« Oui, ça pollue (les débuts du gouvernement, Ndlr) sur la forme. Mais le fond, ça met mal à l'aise », confie un ministre, tandis qu'une conseillère de l'exécutif lâche: « On se serait bien passé de cela ».

Le gouvernement français s'en est remis dès lundi à la justice pour « trancher » le cas du ministre, lui apportant un soutien conditionnel.

Le parquet de Paris a indiqué mercredi qu'il n'ouvrait pas d'enquête préliminaire « en l'état » sur ces allégations. Il estime notamment, concernant un témoignage transmis, ne pas disposer « d'élément permettant d'identifier la victime des faits dénoncés ».

L'intéressé, lui, se défend avec virulence livrant son intimité sur la place publique.

« Je n'ai jamais violé une seule femme de ma vie », a-t-il affirmé lundi, expliquant que les accusations le visant étaient impossibles au vu de son handicap.

M. Abad souffre d'arthrogrypose, une maladie neuromusculaire congénitale rare qui se traduit par des déformations et raideurs articulaires, limitant l'amplitude des mouvements.

L'affaire embarrasse dans la majorité présidentielle et jusque dans les rangs de l'opposition notamment de droite.

Plusieurs responsables ont appelé à la démission du ministre ou mis en doute la décision de l'avoir nommé au gouvernement.

Le dirigeant de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon, arrivé troisième à la présidentielle, a affirmé mardi à Metz (est) que s'il était Premier ministre il ne nommerait pas dans son gouvernement un homme faisant l'objet d'accusations de violences sexuelles.

« On confond la présomption d'innocence et le fait de promouvoir des personnes mises en cause », a relevé de son côté mercredi le secrétaire national du parti écologiste EELV, Julien Bayou, sur la chaîne Public Sénat.

Pour leur part, des associations féministes ont réclamé la démission du ministre. « On demande une exemplarité, c'est ce que nous avait promis Emmanuel Macron », a estimé Céline Piques, porte-parole d'Osez le féminisme.

Pour Mathilde Viot, cofondatrice de l'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique, une association créée dans le sillage du mouvement #MeToo, il est inconcevable que Damien Abad garde son poste « au moment où le gouvernement vient de refaire de la lutte contre les violences faites aux femmes sa grande cause du quinquennat ».