Marie-Christine Bergeron devient cheffe d’antenne chez Noovo

La journaliste Marie-Christine Bergeron devient cheffe d’antenne du bulletin d’information «Le fil 17» à Noovo.

Elle entrera en poste le 29 août prochain, prenant la relève de Noémi Mercier qui a préféré quitter son poste après un peu plus d’un an et demi.

Marie-Christine Bergeron a fait une longue carrière de journaliste et d’animatrice à TVA. Elle a notamment animé «J.E» pendant un peu plus de deux ans jusqu’en décembre 2020 et a été lectrice de nouvelles à LCN.

Elle se joint à l’équipe de chefs d’antenne de Noovo, laquelle comprendra aussi à la rentrée Michel Bherer, Lisa-Marie Blais et Meeker Guerrier.

«C’est un immense privilège d’avoir été choisie comme cheffe d’antenne pour piloter "Le fil 17", a dit Marie-Christine Bergeron, dans un communiqué, mercredi. Je ne pouvais pas laisser passer cette [occasion] d’effectuer ce retour aux sources. L’actualité au quotidien, c’est ce qui me fait vibrer. J’ai très hâte de retrouver ce contact privilégié avec le public de Noovo et d’aller à sa rencontre dans le contexte d’une émission d’information menée par une équipe professionnelle, jeune et dynamique.»