«Personne n’a paniqué» - Mike Smith

Les Oilers d’Edmonton ont fait preuve de caractère mardi soir, lors du quatrième match de leur série contre les Flames de Calgary.

La troupe de l’entraîneur-chef Jay Woodcroft a trouvé le moyen de rester calme, même après avoir bousillé une avance de 3 à 0. Elle l’a finalement emporté 4 à 3 et pris une sérieuse option sur la série, qu’elle mène dorénavant 3 à 1.

«Je suis vraiment impressionné par la capacité de notre groupe de gérer l'adversité, a souligné le pilote des Oilers en conférence de presse. Nos joueurs disaient les bonnes choses sur le banc, il y a eu du calme et nous savions que nous devions continuer à faire les choses qui nous mèneraient au succès. Nous devions nous assurer d'envoyer les bons joueurs sur la glace au bon moment.»

C’est finalement le deuxième but du match de Ryan Nugent-Hopkins qui a permis à Edmonton de savourer la victoire. Le héros du jour chez les Oilers a enfilé l’aiguille avec moins de quatre minutes à faire au troisième tiers et environ cinq minutes après que les Flames eurent nivelé le pointage.

«Quand ils ont créé l'égalité, personne n'a paniqué et nous sommes restés calmes, a déclaré le gardien Mike Smith. Nous avons obtenu un but important de [Nugent-Hopkins] pour nous assurer la victoire.»

Un but de très, très loin

Par ailleurs, Smith peut s’estimer chanceux de compter sur des coéquipiers capables de remplir le filet adverse, car son rendement en montagnes russes est loin d’inspirer confiance. Le vétéran a attiré les feux des projecteurs vers lui pour les mauvaises raisons.

En troisième période, il a été incapable de stopper le lointain lob du défenseur Rasmus Andersson, qui venait de s’exécuter sur une distance de plus de 130 pieds. La rondelle a atterri dans la cage des Oilers, ce qui créait l’égalité 3 à 3. Heureusement pour Smith, Nugent-Hopkins a redonné l’avance pour de bon aux favoris locaux 54 secondes plus tard.

Dire que le principal concerné était soulagé après la partie constitue ici un euphémisme.

«Puis-je en rire maintenant? Je ne pense pas qu’il y a eu un moment de ma carrière où j’ai perdu de vue le disque sans avoir une idée de l’endroit où il s’est retrouvé, a-t-il admis au site NHL.com. J’ai parlé aux gars après ça; je n’étais pas le seul à ne pas savoir où le lancer s’était dirigé. Donc, ça m’a rendu un peu plus à l’aise. Certes, je ne veux pas que le tout se reproduise, mais le but incroyable de Nuge nous a redonné un élan et l’avance dans la série. Une victoire reste une victoire.»

Le sauveur de Smith était visiblement en mission.

«Il n’était pas question que nous abandonnions», a déclaré Nugent-Hopkins, lorsqu’il a été questionné sur le but d’Andersson.

«Nous devions dcontinuer de pousser la machine. Ce sont des choses qui arrivent dans le hockey. Ça se peut que la rondelle fasse des bonds capricieux.»

Les Oilers tenteront de mettre fin aux hostilités de la «guerre de l’Alberta» jeudi, lorsque la série sera de retour à Calgary.