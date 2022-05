[PHOTOS] Des élèves manifestent pour avoir «leur place dans la rue» dans Saint-Sauveur

Des élèves d’écoles primaires du quartier Saint-Sauveur, à Québec, ont brandi pancartes et porte-voix pour «réclamer leur place dans la rue», quelques mois après un accident qui a failli coûter la vie à une fillette.

Ils étaient quelques centaines de jeunes rassemblés près de l’école Saint-Malo, sur la rue Marie-de-l’Incarnation, mercredi matin, demandant aux automobilistes de rouler plus prudemment dans le secteur.

«Avec trois écoles primaires dans le quartier, il y a beaucoup d’enfants qui vont à l’école à pied. Ici, les enfants doivent même se déplacer pour aller au gymnase», explique Myriam Nickner-Hudon, présidente du Conseil de quartier de Saint-Sauveur, qui a organisé l’événement.

«Pourtant, la rue Marie-de-l’Incarnation est reconnue comme l’une des plus accidentogènes à Québec. Il faut que ça change», poursuit-elle.

L’événement servait aussi de lancement pour une campagne de sensibilisation auprès des conducteurs, qui s’étirera jusqu’au 27 juin. Des pancartes ont notamment été installées sur le boulevard Charest, la côte de la Pentedouce, la rue Marie-de-l’Incarnation et celle de l’Aqueduc.

Un secteur à risque

Plusieurs scènes inquiétantes se sont produites au courant des dernières années dans les alentours de l’école Saint-Malo, indique-t-on.

L’hiver dernier, une fillette a failli être écrasée tout juste au coin de l’édifice, par un conducteur inattentif. Elle s’en est finalement sortie avec une blessure au pied.

«Encore ce matin, on est là pour faire de la prévention, mais on a vu des moves de cowboy. C’est hallucinant!», peste Odile Côté-Rousseau, maman et responsable du comité de sécurité à l’école Saint-Malo.

Pour plusieurs, le sentiment de sécurité pour leurs enfants dans le quartier s’est effrité au fil du temps. Certains enfants sont aussi plus craintifs à se déplacer à pied depuis le dernier incident.

«Des situations où des parents doivent ramasser leurs enfants par le collet parce qu’une voiture arrive à toute allure, on en voit souvent. Ce qu’on veut c’est une meilleure cohabitation avec les automobilistes», explique Linda Fick, dont le fils de 11 ans, Renaud, participait à la «manifestation».

Des actions à poser

Outre la sensibilisation, le Conseil de quartier de Saint-Sauveur souhaite que des actions concrètes soient posées pour assurer la sécurité des jeunes du secteur.

On réclame notamment des aménagements pour réduire la vitesse des automobilistes, réduire la distance à parcourir pour les piétons entre deux trottoirs et améliorer la qualité des rues.

«On invite la Ville à repenser leur vision de mobilité sur Marie-de-l’Incarnation. La rue est trop large et il y a trop de voies. Retrancher une voie ferait déjà une bonne différence», estime Mme Nickner-Hudon.