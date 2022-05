Un bien mauvais premier départ pour Thomas Szapucki

À son premier départ dans les ligues majeures, Thomas Szapucki a vécu un cauchemar. Il a concédé neuf points en une manche et un tiers et ses Mets de New York ont subi un revers de 9 à 3 face aux Giants, mercredi à San Francisco.

L’artilleur de 25 ans, qui voyait de l’action dans un deuxième match seulement en carrière, a concédé des circuits à Evan Longoria et Joc Pederson en première manche, puis à Mike Yastrzemski et Longoria – encore lui – lors de l’engagement suivant.

Szapucki (0-1) a donc permis sept frappes en lieu sûr et trois buts sur balles. La relève a ensuite limité les favoris locaux à un seul coup sûr, mais le mal était fait.

Francisco Lindor a pour sa part offert un souvenir aux partisans dans la défaite. Brandon Nimmo et Starling Marte ont également été à l’origine d’un point.

Profitant rapidement de l’appui de ses coéquipiers à l’attaque, Jakob Junis (2-1) a aisément mérité la victoire en vertu d’une sortie de six manches au cours de laquelle il a alloué deux points, trois coups sûrs et une passe gratuite.

Deux longues balles pour Candelario

Jeimer Candelario a cogné un circuit de deux points en début de 10e manche pour procurer une victoire de 4 à 2 aux Tigers de Detroit contre les Twins du Minnesota à Minneapolis.

Andrew Chafin a ensuite effectué les deux derniers retraits de la rencontre pour signer un premier sauvetage cette saison. La victoire est allée au dossier d’Alex Lange (1-1), tandis que Trevor Megill (0-1) a concédé le circuit de la victoire.

Harold Castro avait précédemment créé l’égalité en expédiant deux balles dans les gradins. Les Twins avaient ouvert la marque en quatrième manche lorsque Trevor Larnach a claqué sa première longue balle de la saison. Il a été à l’origine des deux points des favoris locaux.

Les Tigers ont ainsi évité le balayage, tandis que les Twins ont subi un premier revers en sept sorties.