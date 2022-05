Un match nul pour Maude-Aimée Leblanc

La Québécoise Maude-Aimée Leblanc a fait un match nul à son premier tour de piste du tournoi «Bank of Hope» de la LPGA, mercredi, à Las Vegas.

• À lire aussi: LPGA: Minjee Lee concrétise sa victoire

La golfeuse de 33 ans se mesurait à la Sud-Coréenne Jeongeun Lee. En retard après les six premiers trous, Leblanc a amassé des oiselets aux septième et dixième fanions, en plus de réussi un aigle sur la normale cinq du neuvième trou. Son adversaire est revenue en force par la suite, mais a frappé la balle six fois au 16e, ce qui a permis à la représentante de la Belle Province de niveler la marque.

Leblanc est l’unique Canadienne qui participe à cette compétition.