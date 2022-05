Un nouveau clip et la reprise des tournées pour Louis-Jean Cormier

Louis-Jean Cormier dévoile un nouveau vidéoclip; celui de la chanson Tout croche, le quatrième extrait de son album Le ciel est au plancher lancé il y a un an. Une belle « résurrection » filmée dans une ancienne église. Il en profite aussi pour annoncer la reprise des tournées européennes et québécoises.

« J’aime tout croche, je ne sais pas j’ai le réflexe de choisir le chemin de croix, de m’enfuir à chaque fois que le bonheur s’approche » se demande le chanteur en chantant derrière son micro planté sur l’hôtel d’une ancienne église. Derrière lui se trouve un trio de musiciens : Amélie Mandeville au clavier et aux chœurs, Marc-André Larocque à la batterie et Alexis Dumais au clavier). Aux côtés du chanteur, un couple de danseurs s’élance dans une chorégraphie mimant les rapprochements et les déchirements de l’amour lorsqu’il est déchirant et difficile.

Tourné à l’espace créatif BEAM (Bureau Estrien de l’Audiovisuel et du Multimédia), le clip se veut une captation « live » dépourvue d’artifice à l’image des paroles de cette chanson livrant de courageuses confidences.

Louis-Jean Cormier profite du lancement de ce vidéoclip pour rappeler à ses admirateurs qu’il sera de passage en Europe sous peu : en Belgique les 26 et 28 mai et en France les 27 et 29 mai. Il sera ensuite de retour au bercail pour une virée québécoise : Magog, le 4 juin, puis en prenant part à plusieurs festivals québécois avec sa tournée Quand la nuit tombe dont La Noce à Saguenay le 2 juillet, le Festivoix de Trois-Rivières le 8 juillet, le Festival d’été de Québec le 13 juillet, le Vieux quai en fête de Sept-Îles le 15 juillet et Les Grandes Soirées à la Place du marché de Shawinigan le 12 août.

Il poursuivra ensuite l’aventure en solo à l’automne. Horaire, billets et informations : louisjeancormier.com