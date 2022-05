Un premier débat en français pour les candidats conservateurs

Les six candidats pour la chefferie du Parti conservateur du Canada ont croisé le fer pour la première fois dans la langue de Molière, mercredi, le français n’ayant pas toujours été une barrière dans leurs attaques.

Les noms des deux meneurs présumés de la course, Pierre Poilievre et Jean Charest, ont été scandés dès l’arrivée des six candidats sur la scène à Laval, donnant le ton pour le début du débat.

Première thématique abordée, l’immigration n’a pas permis de distinguer les candidats qui se sont tous affichés très ouverts à l’idée, même s’ils sont opposés aux entrées irrégulières.

La question de la sécurité publique a également été traitée, une problématique très présente à Montréal, où les fusillades se multiplient depuis les dernières semaines.

«La sécurité est un des sujets les plus importants pour un premier ministre», a fait valoir Jean Charest, ajoutant que la criminalité à Montréal est désormais monnaie courante dans la métropole québécoise.

Thème de prédilection de M. Poilievre, ses adversaires n’ont pas hésité à l’attaquer lors du sujet de l’inflation et sur son souhait de congédier le gouverneur de la Banque du Canada, mais aussi sur sa vision concernant la cryptomonnaie.

«Il est dans les patates», a avancé Leslyn Lewis, suscitant l’hilarité dans la salle, une idée qu’a appuyée M. Charest quelques minutes plus tard.

Rappelons qu’il s’agit de l’ultime débat avant la date fatidique du 3 juin, dernier moment pour recruter des membres qui auront le droit de voter lors de l’élection du 10 septembre prochain.