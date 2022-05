Une belle réussite

Plus de 900 personnes ont assisté, le 15 mai dernier au Palais Montcalm, au 17e Gala Accroche-Cœur qui avait comme mandat d’amasser des fonds pour soutenir la cause de la persévérance scolaire. Présenté en collaboration avec l’organisme Au trait d’union Québec, sous la coprésidence d’honneur des Caisses Desjardins de Charlesbourg et de Limoilou, et animé par l’humoriste Jean-Michel Anctil et Sébastien Ouellet, le Gala a généré des profits de 108 000 $ pour un total de près de 2 M$ depuis le début de la présentation de l’évènement. Pour plus de détails sur la Fondation : fondationaccrochecoeur.ca. Sur la photo, de gauche à droite : Jean-Michel Anctil, humoriste et coanimateur de la soirée ; Caroline Huot, présidente du comité organisateur du Gala et présidente de la Fondation Accroche-coeur ; Gilles Huot, fondateur de l’organisme Au trait d’union ; Marie-Pier Lévesque, directrice générale Au trait d’union ; Alain Sauvé, DG Caisse Desjardins de Limoilou ; François Bergeron, DG Caisse Desjardins Charlesbourg, et Sébastien Ouellet, coanimateur de la soirée.

La Midinette Boulangerie de fantaisie & buvette

Photo courtoisie

Celles à qui l’on doit la pérennité de Cassis Monna & Filles, Anne et Catherine Monna (Photo), débutent un nouveau projet en faisant l’acquisition de La Boulange, une boulangerie artisanale située au cœur de St-Jean-de-l’Île-d’Orléans. Dès la fin juin, le charmant presbytère érigé en 1879 poursuivra son histoire sous un concept renouvelé, La Midinette Boulangerie de fantaisie & buvette, un lieu de restauration en bordure du fleuve inspiré des stations balnéaires, du farniente et de l’esprit de vacances. L’année 2022 marque les 30 ans de Cassis Monna & Filles et les 20 ans de leur restaurant-terrasse La Monnaguette, qui aura maintenant une petite sœur appelée La Midinette. cassismonna.com.

Nouveau coach

Photo courtoisie

Le Club de hockey Blizzard M18 AAA du Séminaire Saint-François (SSF) m’annonce la nomination de Mathieu Turcotte (photo) au poste d’entraîneur-chef de l’équipe. Mathieu possède une feuille de route très étoffée à titre d’entraîneur depuis près de 15 ans. Longtemps associé aux Commandeurs/Chevaliers de Lévis dans la Ligue de Hockey M18 AAA du Québec à titre d’entraîneur adjoint et en chef, il a également acquis une solide expérience dans la LHJMQ lors de son passage à Val-D’Or, Chicoutimi et, jusqu’à tout récemment, comme entraîneur adjoint des Voltigeurs de Drummondville.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 25 mai 1997. Jacques Villeneuve gagne le Grand Prix d’Espagne couru sur le circuit international de Catalogne à Barcelone devant Olivier Panis et Jean Alesi.

Anniversaires

Photo courtoisie

Stéphane Bellavance (photo), acteur et animateur de télévision québécois, 48 ans... David Pastrňák, attaquant des Bruins de Boston (LNH), 26 ans... Matthew Murray, gardien de but des Sénateurs d’Ottawa (LNH) 28 ans...

Disparus

Photo courtoisie

Le 25 mai 2021 : John Warner (photo), 94 ans, homme politique, secrétaire à la Marine de 1972 à 1974 et sénateur de Virginie au Congrès des États-Unis de 1979 à 2009... 2020 : Francis Dufour, 91 ans, ancien maire et député de Jonquière...