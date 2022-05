Vol qualifié violent dans Portneuf: deux suspects recherchés

Les autorités recherchent toujours deux suspects d’un vol qualifié survenu il y a six mois dans un commerce de Portneuf durant lequel une employée avait été blessée sérieusement.

• À lire aussi: Un médium voyant fraudeur recherché

L’événement s’est produit le 7 novembre dernier, entre 16h et 16h20, au magasin Korvette située sur la 2e avenue. Un suspect aurait alors menacé une employée avec une arme blanche, avant de commettre des voies de fait à son égard.

Le voleur s’est ensuite emparé du contenu du tiroir-caisse et de plusieurs billets de loterie avant de prendre la fuite, avec un complice.

La victime dans cette affaire a subi des blessures importantes, mais sa vie n’était pas en danger.

De témoin à suspect

En février dernier, la Sûreté du Québec (SQ) avait diffusé un avis à ce propos, disant rechercher deux témoins dans cette affaire. Mais voilà que l’un d’entre eux est maintenant considéré comme l’un des deux suspects dans cet événement.

L’un des présumés voleurs mesure 1,77m (5’9’’) et pèse entre 150 et 200 lb. Il a les yeux et les cheveux foncés. Il s’agit d’un homme blanc âgé de 25 à 35 ans et parlant français.

Le second suspect mesure 1,78 m (5’10’’), il a les cheveux longs qui lui arrivent dans le cou et il parle aussi français. Il s’agirait d’un homme blanc âgé entre 40 et 50 ans.

Lors du vol, ce dernier portait un manteau vert et une casquette.

« Toute personne qui pourrait identifier ces individus est priée de communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264 », a fait savoir la SQ par voie de communiqué.