Warhol et Monroe sur les murs du MNBAQ

Deux semaines après la vente record d’un portrait de Marilyn Monroe réalisé par Andy Warhol, le Musée national des beaux-arts du Québec accroche à un de ses murs une autre œuvre du célèbre artiste américain mettant en vedette l’icône hollywoodienne au destin tragique.

Réalisé en 1962, l’année de la mort de la légendaire actrice blond platine, le tableau intitulé Les lèvres de Marilyn Monroe compte parmi les œuvres d’artistes américains qui composeront l’exposition America. Entre rêves et réalités, qui tiendra l’affiche à Québec, du 9 juin au 5 septembre.

Pour le réaliser, Andy Warhol a découpé la légendaire bouche de l’actrice et l’a reproduite par sérigraphie. Le tableau loge habituellement au Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, un musée d’art contemporain intégré à la Smithsonian Institution, à Washington.

C’est aussi de là que proviennent les 96 peintures, vidéos, sculptures et photographies d’America..., parmi lesquelles on pourra notamment admirer des œuvres de Jackson Pollock, Edward Hopper, Arthur Jafa, Willem de Kooning et plusieurs autres.

Sans le vouloir, le MNBAQ fait preuve d’opportunisme en exposant cette toile du porte-étendard du pop art. Il y a deux semaines à peine, le tableau le plus célèbre d’Andy Warhol, le portrait de Marilyn Monroe Shot Sage Blue Marilyn, réalisé en 1964, a été adjugé aux enchères pour 190 millions de dollars, une somme record pour une œuvre d’art du vingtième siècle.

Pas une première pour Warhol au MNBAQ

Par ailleurs, ce n’est pas la première fois que le MNBAQ présente du Warhol. En 2009, deux de ses films étaient diffusés en continu lors de l’exposition Emporte-moi/Sweep Me Off My Feet.

Le musée possède aussi une estampe de Warhol, datée de 1970, dans sa collection, mais elle n’a jamais été montrée au public encore.