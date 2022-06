LAVERDIÈRE, Eliane



À la résidence Cardinal-Vachon, le 26 mars 2022, à l'âge de 99 ans, est décédée madame Éliane Laverdière, épouse de feu monsieur Armand Langevin. Elle était la fille de feu madame Alphonsine Breton et de feu monsieur Joseph Laverdière. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 13h30 au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de la Nativité-de-Notre-Dame, rue du Fargy. Madame Laverdière laisse dans le deuil; ses enfants: Denise, Louise (Pierre Dupéré), André, Hélène, Jean-Yves (Sylvie Vézina), Céline (Julien Feisthaner) et Chantal (Michel Vaillancourt); ses petits-enfants: Marie-Eve Garceau (Guy Drouin), Marie-Andrée Garceau (Bruno Laplante), Sylvie-Anne Garceau (Nicolas Saillant), Maxime Dupéré (Sophie Gauthier), Etienne Dupéré (Stéphanie Gagné), Emilie Dupéré (Keven Bourgeois), Marc-Antoine Langevin, Jean-Christophe Langevin, Alexandre Beaulieu (Joanie Pruneau), François-Olivier Beaulieu,(Cristelle Brière), Samuel Mercier (Andréanne Marquis), Florence Mercier (Guy-David Paradis), Andrée-Anne St-Onge (Yanick Beaulac) et Joanie St-Onge (Vincent Bédard); ses arrière- petits-enfants: Nathan Laplante, Marion Laplante, Eliane Saillant, Alicia Saillant, Rosemarie Saillant, Michelle et Gabrielle Dupéré, Elliot et Charlotte Dupéré, William Casault, Maélie Casault, Siméon Paradis, Jacob et Elizabeth Beaulac et Maélie Bédard; ses frères et sœurs: Agnès Laverdière-Labonté, Noella Laverdiére-Larochelle, Marcel Laverdière (Francine Roy), Dina Laverdière, Françoise Laverdière (Jacques Ricard), Gilbert Laverdière (Claire Carrier) et une pensée spéciale pour ses 6 frères décédés; ses belles-sœurs: Jeannine Goulet, Monique Lavertu et Françoise Dumas; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.