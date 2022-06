CÔTÉ, Céline



À la Maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis, le 11 mai 2022, à l'âge de 66 ans et 4 mois, est décédée madame Céline Côté, conjointe de monsieur Réjean Nadeau, fille de feu monsieur Maurice Côté et de feu madame Gemma Robitaille. Elle demeurait à Beaumont. La famille accueillera parents et amis à lavendredi le 27 mai 2022, de 19 h à 21 h et samedi le 28 mai 2022, de 12 h à 14 h 15.et de là au Columbarium Édouard Trahan et fils Inc. Elle laisse dans le deuil son fils adoré: Frédéric; son conjoint: monsieur Réjean Nadeau; ainsi que les membres des familles Côte et Nadeau, neveux, nièces, oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel et les bénévoles de la maison de soins palliatifs du Littoral de Lévis ainsi que le CLSC de Bellechasse pour tous les bons soins prodigués et les attentions apportées à leur mère.