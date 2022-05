MATTE, Réjean



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 13 mai 2022, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Réjean Matte, conjoint de madame Fernande Aubé et fils de feu Maurice Matte et de feu Anne-Marie Conseiller. Il demeurait à St-Anselme.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Il laisse dans le deuil outre sa conjointe, sa fille : Nathalie Matte (Steeve Boutet); ses petits-enfants : Luka Boutet (Angelik Boutet) et Emmie Boutet; les enfants de sa conjointe Fernande : France Morneau (Claude Nadeau), Stéphane Morneau (Marianne Bouchard) et leurs enfants : Yann, Cédrick, Lydia, Dereck, Raphaël, Jeanne, Rose et Alexis. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœur , beaux-frères et belles-sœurs des familles Mattes et Aubé ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Diavie, 979 Av. de Bourgogne, Québec, QC G1W 2L4.