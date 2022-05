CASTONGUAY, Ted (Edouard)



Au CHSLD St-Brigid's Home, le 5 avril 2022, à l'âge de 83 ans et 11 mois, est décédé monsieur Ted (Edouard) Castonguay, époux de madame Monique Parenteau. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Monique Parenteau, sa fille Lyne (Alain Brulotte), son petit-fils adoré Dereck (Sandrine Desharnais); la famille Castonguay : Richard (feu Huguette Giroux), feu Muriel (feu Jean-Guy Dupuis), Roger (feu Diane Schott), Joyce (Jacques Bélanger); la famille Philion : Pauline (Jean-Guy Gervais), Gaétan, Raymond (Lisette Charron), feu Lise (feu Donald Gagnon), feu Fernande (Réal Hamel). Il laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Parenteau, ainsi que plusieurs neveux, nièces et beaucoup d'ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11 h 45.Un remerciement tout spécial au Dr Martineau du St-Brigid's Home et aux préposés Lodie et Phil pour tout l'amour donné et les bons soins prodigués.