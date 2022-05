BILODEAU, Roméo



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 20 mars 2022, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Roméo Bilodeau, fier employé durant 42 ans à la Rothmans à Québec. Il était le conjoint de feu madame Suzanne Proulx, fils de feu madame Marie-Louise Béland et de feu monsieur Roméo Bilodeau. Il demeurait à Charlesbourg.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 11h30.et ses cendres seront déposées au cimetière St-Charles plus tard en après-midi. Il laisse dans le deuil ses enfants: Guy (Linda Aubert), Yves (Janie Bolduc), Richard (Francine Cloutier), Serge (Josée Lemelin), Nathalie (Gilles Lamy); ses petits-enfants: Francis (Rachel Pageau), Vincent (Israël Dufour), Stéphanie (Félix Bérubé-Ouellet), Vanessa (Yannick Alarie), Darina, Marc-André (Isabelle Ladouceur-Séguin), Alicia Morency-Lemelin (Jérémie Ferland), Émile Morency-Lemelin (Léane Légaré); ses arrière-petits-enfants: Roméo et Saphire Alarie, Nathan Pageau, Noah et Jules Bilodeau; sa sœur Raymonde; ainsi que plusieurs neveux et nièces. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs Fernande, Gaston, Elaine, Lucien, Irène, René, Denise, Thérèse, ainsi que ses beaux- frères et belles-sœurs des famille Bilodeau et Proulx. Sincères remerciements au docteur Claude Deschênes, son gériatre, et au personnel de l'unité des soins palliatifs du 8e étage de l'hôpital Saint-François d'Assise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du Patro de Charlesbourg, téléphone : 418-626-0161. Des formulaires seront disponibles sur place.