FONTAINE, Jean-Pierre



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 18 avril 2022, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Jean-Pierre Fontaine, époux de madame Suzanne Labrecque. Il était le fils de feu monsieur Roland Fontaine et de feu dame Rolande Beauchemin. Il demeurait à St-Paul-de-Montminy. La famille accueillera parents et ami(e)s au, jour des funérailles, à compter de 9h.Les cendres seront déposées au Columbarium du Complexe funéraire au Cœur des Montagnes. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Suzanne, ses enfants : Marie-Pier (Keven Lapierre), Marie-Ève, Sophie, Daniel, ses petits-enfants : Maxim et Alex, ses frères et sœurs : feu Suzanne (feu Jacques Dubé), Sylvie, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Labrecque : Léda, Fernand (Marielle Therrien), Claudette, ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de la Maison d'Hélène de Montmagny pour leur accueil et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène : https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/ ou par la poste au 350, avenue St-David, Montmagny (Québec) G5V 4P9.La direction des funérailles a été confiée à la