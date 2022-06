BLAIS, Joseph-Aimé



Au Centre d'Hébergement de St-Raphaël-de-Bellechasse, le 11 mars 2022, à l'âge de 92 ans et 6 mois, est décédé monsieur Joseph-Aimé Blais, époux de feu madame Marie-Léonie Fiset et fils de feu monsieur Eugène-Pierre Blais et de feu dame Bernadette Buteau. Il demeurait à St-François-de-la-Rivière-du-Sud, cté de Montmagny. La famille accueillera parents et amis à L'église de St-François-de-la-Rivière-du-Sud, 534, Chemin St-François Ouest, St-François-de-la-Rivière-du-Sud (Qc) G0R 3A0, ljour des funérailles à compter de 9h.Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil sa compagne, Mme Suzanne Blais, ses enfants : Daniel Blais (Aline Blais), Claudine Blais (Claude Paré), Alain Blais (Guylaine Gonthier), Marc Blais (Sylvie Lacroix), Laurent Blais (Marie-Claude Guimont), Patrice Blais (Josée Martineau), Josée Blais (Eric Nicole), Doris Blais (Martin Desrochers). Ses petits-enfants : Francis Blais (Kate St-Onge), Karine Chamberland (Sébastien Morneau), Maude Chamberland (Jérôme Coulombe), Guillaume Paré (Myrianne Patoine), Jocelyn Paré (Vanessa Pedneault), Félix Paré (Caroline Picard), Jean-François Blais (Léa Gauthier-Chamard), Jason Blais (Alexandra Lord), Pascal Blais (Evelyne Boulianne), Kevin Blais, Mélanie Blais (Philipe Turgeon), Jérôme Blais (Amélie Lehoux), Karine Blais (Jean-François Roy), Michaël Blais (Émilie Chabot), Valérie Blais (Alex Lachance), Émilie Blais (Frédérick Prévost), Sophie Blais (Julien Bélanger), Joël Blais (Lorie Charrier), Alexandre Nicole, Patricia Nicole, Eve-Marie Desrochers (Kyle Marquis), Raphaël Desrochers, ainsi que ses arrières petits-enfants : Phillips St-Onge-Blais, Naïla Morneau, Laurence Coulombe, Gabrielle Coulombe, Étienne Paré, Roxanna Paré, Dereck Paré, Mathias Turuy, Laurent Paré, Clémence Paré, Adrien Blais, Benjamin Blais, Nathan Blais, Loïc Blais, Marc-Olivier Roy, Louis-Gabriel Roy, Philippe Blais, Raphaël Prévost, Béatrice Bélanger, Cédrik Bélanger. Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : feu Paul-Eugène Blais (feu Yvette Lemieux), feu Pamphile Blais (Thérèse Bolduc), feu Jeannine Blais (feu Paul Lainé, Guy Denis), Candide Blais (Gilbert Turcotte), ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Marguerite Fiset (feu Clément Montminy), feu Antoine Fiset (feu Madeleine Gagnon), feu Pierre-Léon Fiset (feu Colette Têtu), feu Jean-Marie Fiset (feu Pauline Paré), feu Jacqueline Fiset, feu Réal Fiset (feu Maria Létourneau), feu Martin Fiset (Régina Cloutier), feu Raymond Fiset (Gisèle Vaillancourt), Bernard Fiset (Suzanne Richard), Cécile Fiset, feu Maurice Fiset (feu Yvette Cloutier), Guy Fiset (Thérèse Godbout), Jacques Fiset (Régina Leblanc), Jeanne Fiset (André Landry), Yvon Fiset (Claudette Hodgson), Denis Fiset (Ginette Caron), Suzanne Fiset (Jean-Marc Bernier), Réjean Fiset (Françoise Cloutier).