LAROUCHE, Huguette Bargoné



À l'Hôpital Général de Québec, le 12 janvier 2022, à l'âge de 85 ans et 10 mois, est décédée madame Huguette Bargoné, épouse de feu Maurice Larouche, fille de feu madame Yvonne Turmel et de feu monsieur Maurice Bargoné. Elle demeurait à Québec.L'inhumation de ses cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Claude (Denise Roussel), feu Richard, feu Sylvie (Paul-André-Genest), Christine, Jacques, Carole (Michel Montpas) et Lucie (Michel Pageau); ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs : feu Louis (feu Thérèse Vallières), feu Paul (Céline Roberge), Fernande (André Émond), feu Antoinette (feu Guy Paré), feu Henriette, Jean (Micheline Larouche) et France (feu Yves Jeffrey); ses beaux-frères et belles-soeurs : feu Blanche (feu Roland Fortin), feu Albini (feu Lucille Plamondon), feu Elias (feu Madeleine Palasse), feu Gilles (Thérèse Ross), Micheline (Jean Bargoné), Louise (Marc Thibault) et Réjeanne (feu Jean Lortie) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la cause de votre choix.