THOMASSIN, Philippe



A l'Hôtel-Dieu de Québec, à la suite d'une fulgurante maladie, le 15 décembre 2021, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Philippe Thomassin, conjoint de madame Danielle Poulin. Il était le fils de feu monsieur Norbert Thomassin et de madame Anita Fortier-Thomassin. Il demeurait à Québec. La famille vous accueillera le vendredi 27 mai 2022 de 19h à 22h au salon commémoratif, la famille vous accueillera directementà compter de 9h30.Monsieur Thomassin laisse dans le deuil sa mère Anita Fortier-Thomassin (feu Norbert Thomassin); sa conjointe Danielle Poulin; les enfants de sa conjointe: Jean-François Brault (Stéphanie Pelletier-Lachance) et Dominique Brault (Éric Gilbert); les petits-enfants de sa conjointe: Édouard, Henri, Louis et Sandrine; ses frères et sœurs: Gaston (Madeleine Aubert), Robert (Line Lafrance) Dominique (Céline Lefrançois), Céline (Michel Bouchard), Gisèle (Pierre Paré) et Nicole (Richard Côté) ; ses neveux et nièces: Véronique Aubert-Thomassin (Luc Bissonnette), Jean-François Thomassin (Annie Chalifour), Catherine Thomassin (Louis Gagné), William Paré (Anne-Marie Canuel), Jonathan Paré, Jérôme Côté et David Côté (Sabrina Genest); ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents et ami(e)s. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3, www.cancer.ca.