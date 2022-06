CARON, Denise



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 17 février 2022, à l'âge de 80 ans, est décé dée madame Denise Caron, épouse de feu André Labbé. Née à Jonquière, elle était la fille de feu dame Donalda Castonguay et de feu monsieur Émile Caron et feu monsieur Léonard Ouellet. Elle demeurait à Québec. Madame Caron laisse dans le deuil son époux feu André Labbé; sa fille feu Caroline Labbé; sa sœur feu Ghislaine Caron; ses frères: Alain Ouellet (feu Diane Laforte), feu Michel Ouellet (Lucie Couillard), Robin Ouellet, sa belle-sœur Ghislaine Labbé (Yvon Mundviller); sa cousine Clauday Ouellet (Gaétan Dufour), ses filleules: Julie Ouellet (Styves Laprise), Chantale Tremblay (Steve Guay); son filleul feu Christian Giroux, ses neveux et nièces: Stéphane Tremblay (Véronique Arseneault), Dany Tremblay (Lucie Boudreault), Samuel Ouellet, Simon Ouellet, Loane Ouellet, Mylène Giroux (Steve Brochu); Dany Giroux (Katina Veillette), ainsi que plusieurs cousins et ami(e)s.La famille remercie tout le personnel de l'Hôpital de l'Hôtel-Dieu de Québec et l'Hôpital St-François d'Assise pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Elle a été confiée à