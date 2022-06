MCLAUGHLIN, Béatrice Ouellet



Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 3 mai 2022, à l'âge de 94 ans et 8 mois, est décédée madame Béatrice Ouellet, épouse de feu monsieur Georges McLaughlin, fille de feu madame Alphonsine Gauthier et de feu monsieur Joseph Ouellet. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 15 h à 17 h 15.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles-Borromée à une date ultérieure. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Paul, Daniel (Carole Marceau), Lucy (Huguette Nadeau), Denise (Jean-Noël Parent) et Richard (Mireille Bédard); ses petits-enfants: Isabelle, Myriam, Alex, Jimmy, Vincent, Hugo, Guillaume, Nicolas, Stéphanie, Maxime, Valérie, Jérome et David; ses 7 arrière-petits-enfants; ses beaux-frères et belles-sœurs: Bernard McLaughlin, Annie McLaughlin, Thérèse McLaughlin et Fyern Ouellet; ainsi que ses neveux, nièces et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs. La famille tient à remercier les employés du troisième étage du Centre d'hébergement de Charlesbourg pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Laura Lémerveil https://lauralemerveil.ca/dons.