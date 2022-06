TURCOTTE DION, Suzanne



À Québec, le 12 avril 2022, à l'âge de 86 ans, est décédée Suzanne Turcotte Dion, épouse de feu Jean-Paul Dion et fille de feu dame Bernardine Pichette et de feu monsieur Rosario Turcotte. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil son fils: Jacques; sa filleule: Jessica Bossé; ses sœurs et son frère: Madeleine (feu Claude Dion), Véronique (Joseph Blouin), Rosaire (feu Lucille Pichette), feu Bernadette (feu Fernand Gosselin) et feu Marie-Laure (feu Gaétan Dion); sa belle-sœur: Gratia Deblois Dion (feu Clément Dion), neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances àde 13h30 à 15h,Le cendres seront déposées au columbarium de la Seigneurie. La famille remercie le personnel de la résidence Les Jardins du Manoir pour leurs bons soins, de même que le personnel du 300 de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur accompagnement lors de la fin de vie de madame Turcotte Dion. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Site : www.societealzheimerdequebec.com, tél.: 418-527-4294. Des formulaires seront disponibles sur place.