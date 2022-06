RATTÉ, Jean-Guy



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 13 avril 2022, à l'âge de 82 ans et 5 mois, est décédé monsieur Jean-Guy Ratté, époux de madame Micheline Defoy, fils de feu madame Christiana Lacroix et de feu monsieur Joseph Ratté. Il demeurait à Québec, arrondissement de Charlesbourg.Il était le père de Joan (Patrick Martineau) et Dominique; le grand-père de : Jonathan et Vincent Boily, Jennifer et Stéphanie Lord (ainsi que leur père, Benoît Lord); l'arrière-grand-père de Raphaël Lord; le frère de Gilles (Nicole Morisset), feu Colette (feu René Careau), Michel (feu Nicole Hamon). Il laisse dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12 h à 14 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, téléphone : 418 683-8666, site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.