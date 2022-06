DESCHÊNES, Roland



À l'Hôpital de Montmagny, le 16 mai 2022, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Roland Deschênes. Fils de feu dame Marie-Paule Gamache et de feu monsieur Roméo Deschênes, il demeurait à Saint-Aubert-de-L'Islet. Il laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Séverine Lugnot), Maryan et Jonathan (Catherine Chouinard), leur mère feu Louise Morin; ses petits-enfants: Élodie et William, Loïc, feu Mia et Adam, Chloé et Tommy. Il était le frère et le beau-frère de: Denis (Colette Chouinard), Jean-Guy (Charlotte Dubé), feu Paul (Béatrice Dionne), Camil (feu Claudette Pelletier), Benoi (Agathe Gaudreau), André (Diane Pelletier), Gilles (feu Lorraine Thériault), feu Henri (Gisèle Bélanger), Aurèle, Gaétan (Francine Giasson) et Lucie (Marcel Chouinard). Il a aussi partagé sa vie quelques années avec feu Madame Ghislaine Gamache. Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de l'Hôpital de Montmagny pour leur soutien, leurs attentions et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny QC G5V 3R8 https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 8h30.Ses cendres seront par la suite déposées au columbarium du cimetière paroissial " au bord de l'eau ".