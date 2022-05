MALLET, Donald



À l'Hôpital St-Sacrement, le 30 avril 2022, à l'âge de 73 ans et 2 mois, est décédé monsieur Donald Mallet, époux de madame Lise Paquet, fils de madame Léontine Duguay et de feu monsieur Médard Mallet. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse et sa mère, ses enfants : Louis (Natalie Rainville), David (Catherine Goulet-Delorme), Karine (Madison Pellerin); ses petits-enfants : Émilie, Ariane, Marissa et Sophia. Il était le frère de : feu Robert, Daniel (Goretti Fitzpatrick), Roberte (Marcel Downing) et Marc-Alain (Lynn Pierpoint). Il était le beau-frère de feu Yvon Paquet (Diane Blais). Il laisse également dans le deuil son neveu Sylvain (Julie Gagnon), sa nièce Sandra (Richard Buteau) et leurs familles, de même que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et ami(e). La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 11 h à 12 h 45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière de Montmagny. Merci au personnel du Premier Coulombe de l'Hôpital Saint-Sacrement, en particulier à Dre Mélanie Tremblay. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone : 418 527-4294, site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.