DUMONT, Sylvie



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1er mai 2022, à l'âge de 56 ans, est décédée madame Sylvie Dumont, fille de Michel Dumont (Juliette Laberge) et de Denise Guimont . Elle demeurait à Lévis, secteur Pintendre. Outre ses parents, elle laisse dans le deuil son frère Martin; la famille Dumont : Cécile (feu George Blanchette), Charles (feu Françoise Vézina), Denise (feu Jos Grondin), feu Yves, Robert (Colombe Fournier), France (Gérard Corriveau), Diane (feu Gaétan Fontaine), feu Marlène et Dany (Gilles Fontaine); ses oncles : Claude Guimont (Monique Bouchard) et Yvon Guimont (Diane Noël); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille souhaite remercier le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera aude 9h à 11h.