LEMIEUX, Céline



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 10 mai 2022, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Céline Lemieux, fille de feu monsieur Maurice Lemieux et de feu madame Alice Garant. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Nathalie (Stéphane Bélanger), André et leur père Réjean Patry (Gitane Gagnon); ses petits-fils: Olivier et Zacharie; ses frères et sœurs : Louise, Marthe, Aline (feu Jacques Langlois), feu Denis (feu Kathleen Patry) et feu Yvon; ses ami(e) André Royer et Louise Gendron; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier son cardiologue Dr De Grace ainsi que le Dr Vincent Bilodeau pour leur humanité. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix. La famille vous accueillera au