25 cas confirmés de la variole du singe au Québec

Le directeur national de santé publique par intérim, le Dr Luc Boileau, a fait le point sur la situation de la variole simienne au Québec jeudi matin.

À ce jour, 25 cas de la variole du singe ont été confirmés au Québec; d'autres cas sont actuellement en observation.

«Il s'agit d'une situation particulière qui est certainement préoccupante», a affirmé le Dr Boileau en conférence de presse.

Lors de son point de presse, le Dr Boileau était accompagné de la Dre Geneviève Bergeron, responsable médicale, urgence sanitaire et maladies infectieuses à la Direction régionale de santé publique de Montréal et de la Dre Caroline Quach, pédiatre, microbiologiste-infectiologue au CHU Sainte-Justine, professeure titulaire à l'Université de Montréal et présidente du CIQ.

