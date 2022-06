MONFETTE, Fernande Choquette



Au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 2 décembre 2021, à l'âge de 101 ans, est décédée dame Fernande Choquette, épouse de feu monsieur Clément Monfette. Elle était la fille de feu dame Albina Robinson et feu monsieur Eugène Choquette. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Maryse (Vern Gilbert) et André (Hélène Dombrowski); ses petits-enfants: Michaël Monfette (Rodeline Gervais) et Kate Monfette (Alexandre Bellemarre), Sérina Tarkanian (Nathanael Meyer) et Sévan Tarkanian; ses arrière-petits-enfants: Tyler, Jeanne et Clémence; ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son fils Pierre, ses frères et sœurs ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédée. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant du Centre d'hébergement de Charlesbourg pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.