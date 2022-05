GAMACHE, Denise



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 15 mai 2022, à l'âge de 84 ans, est décédée dame Denise Gamache, fille de feu dame Dorilda St-Hilaire et de feu monsieur Charles-Eugène Gamache. Elle demeurait à Québec." Dans le silence et la solitude, on n'entend plus que l'essentiel. Je fais du silence mon meilleur conseiller " D.G.La famille vous accueillera aude 10 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses frères et sa sœur: feu Raymond (Claire Dostie), Paul-Henri (Audrey Lefebvre) et Lyse (Denis Tremblay); ses neveux et sa nièce: Claude, Hélène, Simon, Francis et Mathieu; ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et de nombreux ami(e)s, plus spécifiquement Louise Picard et ses enfants. Elle est allée rejoindre son frère Raymond qui l'a précédée ainsi que son neveu Gilles Tremblay. La famille désire remercier tout le personnel soignant de la Résidence des Chutes pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380, rue du Pont, Québec (Qc), G1K 6M7, tél. : 418-524-2626.